更似2018年1月？這指標再警告股市恐「突然死亡」

外國傳媒報道，還記得美股在2018年1月26日創下當時新高後，全球市場情緒亦達至頂峰(註：港股亦在當日創下新高)？當時幾乎沒有人預計股市會突然大跌，惟2月初就實現了。目前有指標警告，繼今年3月18日後，股市恐「突然死亡」！



從本文附上的圖可以看到，跟蹤全球主要股匯波動風險對沖需求的美銀美林斜率指標，在3月18日曾跌至-0.4，與2018年1月26日一樣，美股在接下來的一周就突然調整了2%左右，即3月18日至3月22日期間，港股亦在3月25日受累大跌590點，主因是美國債息出現倒掛，或許股民仍有印象。



當時隨着股市下挫，該指標亦回升，反映股市「突然死亡」的機會下降。不過，指標在上周五(4月12日)再度響警，更跌至與2018年1月9日一樣的-0.42水平，反映投資者較3月18日更亢奮，短期恐面臨大調整的機會上升。



所謂「美銀美林斜率指標」，為2010年推出，是優化版的「VIX指數」，冀透過新的指標來衡量市場更真實的情緒。它包括市場整體風險、對沖需求，以及投資者接受風險的程度，內裏含有23個指標，例如全球信貸、股市走勢、利率、外匯、商品表現等。故此，該指標更能反映全球投資情緒實況，數值愈低，反映市場愈自滿，反之亦然，以「0」為中性水平。

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