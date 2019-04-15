【發生咩事】順豐老闆王衛向員工道歉：「我對不起大家！」

今日小編想同大家講一個故事，係關於自我反省嘅...話說2017年2月，順豐速運母公司順豐控股(022352.SZ)喺深圳交易所上市，當時風頭一時無兩。之不過，兩年幾後已經今非昔比！



先講市值啦，順豐控股高峰期嘅市值成3,246億元人仔，但截至尋日嘅數字，已經得番1,530億元人仔，跌幅超過一半！至於身為董事長嘅王衛，身家更係「慘烈地」蒸發近半。《福布斯》雜誌全球富豪榜顯示，王衛身家由262億美元跌至132億美元，排全球富豪榜第110位。



點解會咁傷？睇番順豐控股早前發布嘅年報顯示，舊年公司首次出現淨利潤下降。王衛日前據講喺公司內部通訊工具「豐聲」入面，發表咗一段說話，聽落似係一封畀員工嘅道歉信噃。



王衛係咁樣講：「有員工說我變了，我在自我反省，也反省了很一段時間，我有了結論，不是我變心了，只是我是上市還沒有適應過來，太看短期了，沒有堅定我對員工和客戶的初心，可能這就是根本原因。」



另外，佢承認自己為咗完成上市嘅對賭承諾，而作出嘅調整好「差勁」，仲向好誠心向員工講句「我對不起大家！」道歉不特止，仲講到明員工嘅幸福先係佢努力嘅方向，強調「今天我在這裏請所有的員工作證，我還是順豐的王衛！還是你的總裁！我會盡力去做！」



小編聽完都覺得Sweet。各位老細，由呢件事可以睇到，其實向員工Say Sorry都唔係咁難啫！？



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