協鑫新能源與信達金融租賃訂協議

保利協鑫能源(03800)及協鑫新能源(00451)聯合公布，協鑫新能源集團與信達金融租賃訂立神木融資租賃協議。據此，信達金融租賃有條件同意自神木晶普購買神木租賃資產，代價6億元人民幣(下同)。神木晶普為協鑫新能源間接附屬公司。



收購後，信達金融租賃作為出租人，有條件同意將神木租賃資產出租予神木晶普作為承租人，為期9年，租金總額估計約7.51億元。



此外，根據神木融資租賃協議，神木晶普有條件同意向信達金融租賃支付融資租賃服務費5,940萬元。神木晶普有權以象徵式購買價100元，向信達金融租賃購買神木租賃資產。

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