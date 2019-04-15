【撼亞馬遜Kindle？】閱文推電子書閱讀器

講起電子書，相信好多人都即刻諗起亞馬遜嘅電子書閱讀器Kindle，但依家中國都出埋一份！閱文集團(00772)日前喺中國數字閱讀大會上透露，稍後將推出可以打電話嘅電子書閱讀器，叫做「口袋閱」。



雖然電子書閱讀器並唔係新鮮嘅嘢，不過可以同時支援流動電話SIM卡同4G全網通則較少見。



「口袋閱」可以隨時隨地下載同閱讀網絡文學書籍。當然仲可以睇埋閱文集團海量嘅正版文學書。此外，仲有埋聽書嘅功能添。而叫得「口袋閱」，個Size應該就同褲袋差唔多大。



據悉，「口袋閱」嘅重量比普通閱讀器輕三分之一、體積比一般閱讀器細一半。至於屏幕方面，同Kindle一樣係使用墨水屏幕。



閱文集團話，「口袋閱」係首部能夠支援營運商網絡嘅電子閱讀器，而閱文推出嘅目的自然係想用戶同閱文平台可以實現閱讀嘅無縫銜接，提升平台嘅吸引力。



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