歐股收市窄幅上落　Publicis股價漲逾1%

歐股收市窄幅上落。英國富時100指數收報7,436點，跌少於1點；法國CAC指數收報5,508點，升6點或0.11%；德國DAX指數收報12,020點，升20點或0.17%。



個股方面，挪威鋁和可再生能源公司Norsk Hydro股價急升逾3.3%。該公司旗下Alunorte鋁精煉廠傳獲解除限產。



法國媒體公司Publicis據報洽購市場推廣及數據公司Epsilon，涉資44億美元。該公司同時公布今年首季收入錄得增長，並確認今年業績預期。Publicis股價收市上漲1.19%。



芬蘭電信公司Nokia股價急跌3.96%，該公司遭大行下調評級。高盛指，由於愛立信和三星的競爭日趨激烈，Nokia面臨下行風險。

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