古勝：內地放水　炒作概念未完

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，港股周一先升後跌，恒指高開見30,119點，並在金融股的帶動下，一度升上全日高位見30,280點，殺咗一批恒指熊仔之後就見止步掉頭，隨A股向下，最終更以全日低位29,810點收市，跌99點，主板成交1,099億元，幅圖都幾難睇。似乎在長假期前，投資者還是傾向逢高減磅，袋袋平安過假期最實際！



宜留意，互聯互通南向將於本周五及下周一暫停，下周二才恢復，想假前減磅，呢兩日就要行事。未來兩周，除咗話係4月期結等例牌因素之外，中美貿易談判是否有結果，頗為關鍵。



雖然現時市場上普遍對貿談成果持樂觀態度，但不能否定係，乃美國總統「侵侵」的取態一向無定向風，一個唔鍾意又話繼續邊傾邊徵稅，就唔得佢死！所以唔到正式公布，大家都要保持番幾分風險意識，免得又被呢位超級賭徒過一戙！



藍籌股中，騰訊控股(00700)走勢頗為反覆，周一早段藉有消息指公司擬推出遊戲手機所帶動，高見398.4元，諗住有機會再踢穿400元關，點知股價未能突破，尾市更跌至全日低位388.2元收市，倒跌1.4%，成交55億元，沽壓唔算太大，係咪引人沽，就要做事後孔明。反而，盛傳將與騰訊合作推遊戲手機的雷蛇(01337)，卻受惠股王效應，曾高見2.3元，收報2.13元，升幅達一成，惟要提防可能得一日貨仔。



兩地金融股相對硬淨，滙豐控股(00005)、友邦保險(01299)、中國財險(02328)、中國太保(02601)、中國人壽(02628)及中國太平(00966)皆逆市高收。事緣內地3月份新增貸款及社會融資數據均勝預期，其中三月新增貸款更是十年同期最多，反映國策正全力支持市場流動性合理充裕，為經濟增長給力。



不過，睇番中國平安(02318)、中國太平及太保股價已升抵主要阻力位，須留意短期是否有足夠的成效配合突破，若受阻回落，短炒可以先走一轉，候調整再睇翻兜機會。



周二、周三內地將公布3月份固定資產投資、工業生產及零售銷售數據。基本上，次季內地經濟觸底的機會頗大，只是A股首季以來的表現，已一定程度反映相關因素。到底6月A股於國際指數公司的指數系列比例增加之下，屆時A股是更上一層樓定係好消息出貨，待第3季尾先至再交好友表演？反正大家都冇水晶球，能做的是做好風險管理，有備無患。



6月的事尚遠，回看眼前4月底恒指按月有進帳的機會不低。事關3月底恒指收在29,000點邊，除非外圍有重大不利消息出現，否則未見得會插落去。



此外，似乎內地已為外圍有咩大風大浪作好準備，次季人行仍有機會降準，減稅降費亦會為第三季的經濟數據帶來支持。總之，經濟愈差，只會迫使中央出更多招數維穩，放水係咪治標唔治本，暫時唔會有咩人重視，反正繼續有平錢利炒作，先至係重要！

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