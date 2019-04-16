施羅德：人幣債券具投資潛力

施羅德投資評論員Andrew Rymer在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，過去10年，中國境內人民幣計價債券市場快速發展。人民幣計價的中國政府債券四月初起納入彭博巴克萊全球綜合指數，這是最受廣泛關注的環球債券指數之一，截至2018年12月，追蹤基準指數的基金總值達2.5萬億美元。



納入程序將於20個月內分階段進行，中國債券在指數中所佔最終配置權重為6%。而鑑於這僅代表中國債券在環球債券市場中的一半比例，該數字仍有上升空間。



對大部分追蹤型基金或指數基金而言，投資委託書將要求他們在指數納入後投資於境內人民幣債券。同時主動管理式基金亦需要投資於人民幣債券，或透過減持基準而建立風險持倉。



按現價計算，僅彭博巴克萊全球綜合指數一項，有望吸引約1,510億美元(約1.17萬億港元)資金流入，若其他指數跟隨將中國境內債券納入其中，資金或跟隨湧入。



人民幣債券市場具有種類豐富及效率不足的特點，這將使主動式基金經理有機會獲取高於市場水平的回報。政府及非政府債券板塊均存在投資機會。非政府債券板塊的規模通常大於純政府債券板塊，並具有獲取信貸息差的機會。



國際信貸評級機構對中國人民幣債券市場的研究投入小於其他環球債券市場。這為主動式基金經理帶來獲取評級套利的機會。



另一方面，中國政府債券與其他政府債券市場之間的關聯性極低。因此，將它們納入環球債券投資組合能夠帶來具吸引力的多元化優勢。

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