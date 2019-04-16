林嘉麒：數據主導短線市況

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，所謂「成也數據，敗也數據」，最適合用來形容大市近期表現。自4月開始，股市投資主題為未來經濟增長，3月份PMI遠好於市場預期，股市反應大，中港兩地股市發力，恒指重上30,000點水平。



國統局上周四公布了3月份CPI亦「好於」預期，市場卻在擔心降準無望，恒指周五一度回落至29,700點以下水平，勉強守於10天線。意想不到的是，周一港股未受新增貸款超預期支持，先高後倒跌，更失守10天線。



上周五收市後，人民銀行公布3月金融數據，全部遠較預期為佳。其中3月社會融資反彈至2.86萬億元，新增人民幣貸款1.69萬億元，M2按年增8.6%創十三個月新高。貸款需求和融資情況也在改善，信貸市場從「寬貨幣」到「寬信用」的傳導效果正在進一步顯現，經濟面相對樂觀。



數據刺激周一恒指一度再創年內新高，升至30,280點。然而，新高位只較4月9日的高位高出50多點，而且早段時間升幅收窄明顯，已顯示動力不足，及後還要倒跌99點。似乎要成功回補去年6月裂口30,300點並不容易，真的有這麼近、那麼遠的感覺。



對於降準，有內地官媒近日作出評論，指「降準與否要看實體經濟的需要，當降則降、毫不遲疑才是靈丹妙藥」。文章同時表示，「中國經濟面臨的下行壓力，需要方方面面的全力配合，指望降準包治百病顯然是不切實際。」文章一方面明確指出降準與實體經濟的需求關係，同時希望市場對降準的期望降溫。



事實上，由人行降準，銀行放貸，到企業融資，實體經濟見成果的過程需時，而且需要「方方面面」的配合。市場早前對沒有降準的反應大，官媒的行動有其實際需要。何況人行早已將降準定為定向，支持中小企的方向明確清晰，重點引導資金流入實體經濟，並以中長線為主，故投資者對待降準的反應不應那麼大。



另一方面，3月份的社融數據遠比預期好，令人行在降準上暫毋須採取迫切行動。由於沒有降準，恒指上周跌穿30,000點；社融好，恒指應該反彈重上30,000點以上，抵銷CPI數據當日的下跌。可惜恒指周一再次失守10天線，情況相對上周四及五為差。



目前，投資者觀望情況未變，本周有內地第一季度經濟增長，還有社會零售銷售、固投等數據。恒指周一失守10天線，是預先反映投資者的預期，相信當數據好於預期的話，恒指重上10天線以上仍存希望。當然，筆者一直認為最重要的是30,300點的裂口是否可完全回補及企穩，一日未見，牛市仍未算重臨。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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