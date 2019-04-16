【名家筆陣】 溫天納：內地貨幣政策短期難放鬆

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授溫天納在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，近日內地社會融資數據大幅回暖，看似人行降準的緊迫性明顯降溫。筆者早前料今年4月或6月會降準，因內地在4月份存在流動性缺口，中央需續對中小企業給予政策支持。



此外，內地一系列首季經濟數據即將公布，為减低潛在負面影響，降準的預期及迫切性更盛。從年初開始，內地金融數據表現不俗，顯示內地貨幣政策逆周期調節效果漸收到效果。貨幣傳導機制下，流動性正擴散。內地經濟站穩，中央短期推出更大力度的寬鬆舉措機會略低。儘管如此，早前已制訂及定案的寬鬆政策仍會按計劃執行。



觀察內地中線形勢，信用擴張的趨勢較明顯確定，實體經濟回穩機會進一步增加，流動性不再是問題。縱觀形勢，內地未來資金面整體而言將保持平穩偏鬆的格局。內地有論點認為降準與否，視乎實體經濟需要。



細看內地宏觀數據，包括社會融資、製造業PMI及發電耗煤等，顯示內地經濟回穩，投資市場反而擔心政策會否反向收緊。綜合考慮市場環境，內地經濟面儘管已變得較樂觀，但筆者認為基本面尚未去到改變中央政策寬鬆的態度。



內地經濟下滑的壓力仍存在，參考3月內地製造業PMI指數，雖然在隔別3個月後再回到擴張區域，表面上各分項指數按月出現回升，但PMI新訂單指數等需求端數據仍疲弱。此外，內地3月出口反彈，或涉及春節因素和低基數效應，從進口方面可見，增長速度依舊持續下跌，內需仍屬疲軟。



參考以往趨勢，筆者認為中央財金政策在選擇時機時一向較精準，會在恰當時機進行微調預調。若內地近期經濟真的有回穩迹象，這或代表中央在短期內難以推出更多的寬鬆舉措。針對總方向早已定的政策，筆者預期中央會持續落實相關政策。如早前的政府工作報告，內容提出「加大對中小銀行定向降準力度，釋放的資金全部用於民營和小微企業貸款」，隨着目前第2季內地銀行體系流動性仍存在缺口，後續降準仍是中央可選的政策。



若人行本月不降準，下一個窗口期或是6月，主要是在年中節點進行，可减輕內地下半年的流動性壓力。據人行今年首季的銀行家問卷調查，銀行家預期第二季能感受貨幣政策改變的機會達61.4%，明顯高於第1季，故此內地業界對第2季度貨幣政策繼續放鬆有着正面的預期。



近期經濟強勢，或因人行逆周期措施過於強勁，消滅了經濟的滑落趨勢？分析近期數據趨勢，這種現象看似正在出現。同時中美貿易談判進入尾聲，美國貿易矛頭從中國轉為歐洲，企業首季業績本月亦將陸續公布。筆者估計未來一個半月將成為觀察窗口期，證明內地經濟滑落周期會否提前結束。若能認證，資本市場有望進一步回穩。

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