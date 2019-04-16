陳蓓敏：散戶少做少錯　候低吸納強股

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，道指走勢優異，上周五乘中國經濟數據佳，再配合美國財長姆紐欽談及貿談已到最後一關，即令美投資者熱血沸騰，上周五道指升269點收報26,412點，與歷史高位只差約300點。本周美企公布季績高峰期，投資者樂觀地等待。



內地1、2月正值中美關係緊張高點，以及有春節假期因素，3月新增貸款和M2增長高是可預期的，再加上4月1日減增值稅，第2季經濟增長應較第1季好。



上周五恒指大部分時間29,750點水平徘徊，但在收市前，突有內地新增數據強勁下，恒指高收於29,909點。周一再裂口高開於30,119點，早段成交金額較大的前20名皆見升幅，除了中石化(00386)見微跌，內險表現較內銀為佳。



港股創年內高位於30,280點，但股王騰訊(00700)未見突破400元關口，隨後恒指升幅蒸發呈倒跌，主板成交1,099億元。散戶寧可少做少錯，以免高位被綁。內房板塊早前因公布業績刺激，急升一輪，近期漸見回落調整，宜候低吸納強者。



鞍鋼股份(00347)公布首季業績，首三個月純利按年跌78.2%至4.17億元人民幣，即令股價裂口下跌至5.7元。踏入第2季，發改委將陸續推進重點項目，鋼鐵股料有支持，建議候低吸納，目標6.5元，止蝕5.54元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，客戶持有騰訊，證監會註冊編號：ACG 082)

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