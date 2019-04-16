德勤審計違規　遭會公譴責及罰款

德勤‧關黃陳方會計師行(下稱德勤)及旗下三名會計師黃宏禧、曾耀宗及呂志宏，被香港會計師公會指違反專業準則，公會現對他們作出譴責並合共罰款35萬元，另須繳付紀律程序費用等共約12.1萬元。



香港會計師公會指，德勤曾審計本港上市公司文化中國傳播集團(現稱阿里影業，01060)2010至2013年度共四個年度的財務報表，並就每年的財務報表發表無保留的核數師意見。黃氏及曾氏分別是2010及2011年的審計項目合夥人，而呂氏則是2012及2013年的審計項目合夥人。



公會收到財務匯報局的轉介，指有關的財務報表出現審計違規。該公司在2010年的一項收購活動中使用錯誤的匯率，使其發行的可換股債券估值計算有誤，引致該4年的財務報表於商譽、出售子公司的收益、實際利息開支及匯兌差額出現錯誤陳述。在審計期間，德勤確認上述明顯而非輕微的錯誤，惟沒累計該等錯誤並將其傳達到公司的管理層。德勤也沒有要求管理層糾正該等錯誤陳述或要求管理層提供書面申述。



經考慮所得資料後，公會根據《專業會計師條例》對德勤及該3名會計師作出投訴。他們承認投訴屬實，公會旗下紀律委員會裁定他們違反有關專業準則，命令德勤須繳付罰款15萬元，黃氏及曾氏各罰款6萬元，呂氏則罰款8萬元。另外，他們亦須共同繳付紀律程序費用及財匯局的費用合共12.1萬元。



德勤遭公會採取紀律處分早有前科。去年11月，公會便指德勤在審核文化傳信集團(00343)財務報表時，違反了有關審計準則，而對德勤譴責及罰款5萬元。該次事件涉及文化傳信2014及2015年財務報表，該報表包括一筆文傳於一間上市公司的投資減值虧損，金額為2,960萬港元。惟該虧損為不恰當入帳，原因是有關股份的市值高於該兩年的帳面值，以致文傳的資產淨值於上述財務報表被低估。



另外，德勤最近亦屢遭索償。去年底太平洋恩利國際(01174)便興訟控告德勤，指其處理公司截至2012年9月底止核數報告出現疏忽。到上月，德勤又遭投資者王海洪入稟索償，涉及已除牌的前上市公司創益太陽能控股2008至2011年間財務報表有關欺詐、輕率、疏忽及或失實之陳述。



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