時富：舜宇盈利能力可提升

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，舜宇光學(02382)2018年收入增長15.9%至259億元(人民幣‧下同)，淨利潤下降14.2%至25億元，與此前盈利預警一致。集團將淨利潤下降歸因於匯價貶值導致3.9億元人民幣外匯損失(其中包括因6億美元債券造成2.7億元人民幣的非現金外匯損失)；毛利率因新工廠利用率低而下降以及進口零件的原材料成本上升。



我們相信去年手機相機模組(HCM)毛利率受壓，惟有望復甦。舜宇毛利率按年下降2.6個百分點至18.9%，主要是由於手機相機模組業務的毛利率按年下降4.7個百分點至8.4%。這是由於新工廠的利用率低、人民幣貶值導致原材料成本上升、優化和自動化過程中的生產效率問題。



展望未來，舜宇給出2019年HCM 20至25%的出貨量年增長指引，雖然毛利率短期內受生產高端產品令良率降低(如潛望鏡HCM設計)及生產線升級以致效率低下所影響。不過，考慮到上年外匯貶值影響僅為一次性，加上預料自動化製造過程未來幾個月內結束，今年利潤率相信依然有上行空間。



舜宇已經開始大規模生產高端三攝HCM，包括具有更高光學變焦的潛望鏡式，以及3D感應模組，長遠有利提高盈利能力。



我們亦預料手機鏡頭(HLS)毛利率保持健康。管理層目標今年HLS出貨量按年增加25至30%，2,000萬像素HLS貢獻佔出貨量10至20%(2018年為5-10%)。事實上，集團已經開始批量生產3,200萬像素、4,800萬像素和7P可變光圈鏡頭。考慮到上年HLS毛利率穩定在40至45%之間，相信市場過分憂慮競爭加劇的問題。



管理層目標是今年HLS的毛利率進一步改善，我們相信產品均價亦將有所提升，主要受惠產品組合優化(具有大光圈、超廣角和更高像素能力的中高端鏡頭貢獻加大)。



同時，相信汽車鏡頭(VLS)增長潛力大。公司今年VLS出貨目標增長約25%，而在2018年在全球一級生產汽車相機模組市場已取得良好進展，並將2019年將業務範圍擴大到另一個新客戶，我們相信未來VLS的毛利率保持穩定。



隨着先進駕駛輔助系統(ADAS)日益普及，VLS需求強勁，每輛車的攝像頭和傳感器之滲透率有上升空間，有利舜宇。給予目標價120港元。

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