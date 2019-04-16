中信銀行(國際)：歐元短線料反覆上揚

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周歐洲央行在利率決議上宣布維持利率不變，將目前利率水平至少持續到今年年底，符合市場預期，但本次聲明中並未再次提及定向長期再融資操作。會後央行行長德拉吉重申，如有必要央行已準備調整所有工具，但預計未來幾個月核心通脹將下跌，或暗示歐洲央行將繼續採取寬鬆政策以提升通脹水平。



另外，就美國總統特朗普威脅對價值110億美元的歐盟商品徵收關稅問題，或對歐元區貿易商業活動帶來風險，消息利淡歐元，上周中曾回落至1.1235水平，至周五美元回落，歐元重回1.13。



美國3月消費者物價指數(CPI)按月上升0.4%，創十四個月最大升幅，市場預期上升0.3%；而按年則上升1.9%，也好於預期上升1.8%。



此外，美國聯邦儲備局公開市場委員會在3月19至20日紀錄，多數決策者重申今年底維持利率不變，而聯儲局方利率問題上保持耐心，因全球經濟前景存在不確定性，但為經濟改善時進一步加息預留空間。會後利率期貨據顯示，儲備局今年內或有減息機會，美匯指數回落至97下方。



就歐盟對空中巴士公司的航空產品提供補貼，美國威脅對歐盟商品徵收關稅，但歐盟委員會據報已擬定一份總值約200億歐元、針對美國進口商品的臨時清單，作為報復美國的貿易反擊措施。



美國商務部將於周四公布3月零售銷貨數據，而同日歐元區也公布綜合採購經理指數初值，市場現時對歐元區經濟表現樂觀，數據將影響歐洲央行下次議息決定。歐元現時支持位在1.1180附近，短期內有望重上1.14水平。

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