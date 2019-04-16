龔成：命不能改　但運可以變

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，一命二運三風水，有些人對此深信不疑，但我就不信這一套。我認為要信不如信自己，絕對相信自己並決心努力，就能改變一切。



我深信命只是決定了我們人生的起點，絕不決定終點。有些人的起點比別人優勝，這點無法改變，但我們卻可以用自己的方式去走這條路，或用加倍努力去超越比我們起點較好的人。



不少出生好的人，因環境影響，進步的動力往往有限，而出生較差的人反而有更大的動力去改善環境，迫自己進步，問題是信不信自己能改變，以及有所行動。



而所謂的運，是一種我們能改變的東西，不少人很相運這東西，認為時來運到，好運時做甚麼都順，衰運時做甚麼都無用，而這些人認為自己所做到的很有限，往往只能等運到。



正如之前所講，我是不相信這一套的，我認為所謂的運，只是數學上大數定律中所程現出來的形式。以打籃球為例，若你的真正實力是平均射10球入5球，當然若只射10球，有時會10中4，有時會10中7，但當射球的數量很大時，就會接近二分之一，這是大數定律，只要時間夠長，數據夠大，就會程現真實面。



所以只要時間夠長，這個所謂的運氣因素根本是不存在的，若果用另一名詞表達，我會用「機會率」去代替「運氣」。



然而，人生總有高低起落，有些事是我們能力範圍以外，而我們所能做的，就是將能做到的事都做到最好，並提升能掌控的範圍圈，即盡可能將原本無法控制的事變成我們能掌握的事，天要下雨我無法叫停，但我卻可以預先準備。當面對低潮，就要好好裝備自己，耐心等待，期待下一個高峰來臨，就能有效發揮，為自己創造更好的結果。



所謂的運氣，其實只是平時努力後所程現出來的結果。即愈努力，就愈幸運。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

