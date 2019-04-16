東方日報B1：券商睇騰訊上453元　股價反高位倒插

再有券商發表報告唱好騰訊控股(00700)可升上453元，刺激其股價周一(4月15日)曾再度直撲400元關，並且帶動恒生指數曾漲370點，一度重越3萬點關，高見30,280點，再創10個月新高。不過，高位獲利沽盤湧現，騰訊收市倒跌1.42%，連累恒指3萬點關得而復失，以全日最低位29,810點收市，倒跌99點。



綜合券商意見認為，臨近復活節長假期，大市成交或轉趨淡靜，大戶容易舞高弄低，加上騰訊股價反覆，恒指勢在3萬點關展開攻防戰。



市場憧憬中美貿易談判接近尾聲，恒指同一開市急漲210點；國企指數早段曾漲204點，高見11,864點，可惜收市倒跌27點，報11,631點，港股總成交1,102億元。沽空額大增43.73%至186.54億元，沽空比率16.96%，為今年1月2日之後最高。



港股通(滬)及港股通(深)合共淨買入9.53億元，儘管大戶沽騰訊，但「北水」繼續捧場，淨買入1.91億元，而中國平安(02318)則淨買入逾3億元。



大行繼續唱好下，騰訊股價曾漲1.17%，高見398.4元，可惜高位缺乏承接，結果以全日最低位388.2元收市，跌5.6元。



摩根士丹利指出，內地恢復審批進口手機遊戲，騰訊為其中一個最受惠者，市場最大爭議是騰訊旗下《絕地求生》射擊遊戲能否獲批出牌照及變現，該行就此作出三個不同情景分析。其中，「最牛」情景料有40%機率出現，即預期《絕地求生》可於下半年獲批及變現，並躋身內地熱門手遊榜三甲位置，該公司其他主要遊戲如《劍網3：指尖江湖》及《荒野亂鬥》等反應較預期佳，令騰訊有3至4款手遊居於內地手遊榜首五位。



若上述情景屬實，騰訊今、明兩年手遊收入可按年增長24%及20%，每股盈利料有7%上調空間，股價料可見436元，較現水平有逾12%上升潛力。



大摩續指，「最熊」情景則料《絕地求生》不獲批准之餘，其他手遊亦延遲推出，屆時騰訊每股盈利預測或下調8%，股價低見325元，即較周一急瀉逾16%。



花旗認為，騰訊續受惠內地數碼工業升級，於社交通訊及支付服務上將可尋獲新的增長，而且其於手遊及廣告業務增長方面擁有強勁的執行能力，將騰訊目標價由430元調高至453元。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，騰訊於400元關阻力仍大，但在375元料有支持。內地恢復審批遊戲，騰訊中線營運將改善，料整固後再向上衝機會大。



他估計港股短線先回調，恒指於28,500至29,000點有支持，尤其是現時市場負面消息不多，加上全國各大央行繼續放寬貨幣政策，流動性高有助支持資產價格，惟高位暫不宜高追。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒直言，港股周一呈單日轉向，連同上周四的陰燭，已出現短線轉淡信號，恒指或下試29,700點。現時市場觀望本周內地公布的經濟數據。



不過，復活節長假期在即，隨時成為大戶舞高弄低的藉口，他對港股後市不太悲觀，相信整固之後有望再挾上30,300點，屆時投資者宜趁高位減持。



港股美國預託證券(ADR)周一早段則個別發展，騰訊報386.13元，較港低2.07元；滙豐控股(00005)報67.37元，高0.27元，按比例計算，相當於恒指下跌74點。



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