全球手遊玩家單季豪花逾千億

流動應用數據分析公司Sensor Tower報告顯示，今年首季，全球流動遊戲收入達146億美元(約1,138.8億港元)，按年升12.3%，並佔了全球流動用戶花費在應用程式(App)的消費總額76%。



今年首季，蘋果公司(Apple Inc.)旗下App Store流動遊戲收入達86億美元，按年升10.3%，並佔了全球流動遊戲總收入的59%。至於Google Play流動遊戲收入則約60億美元，按年升15.4%。



期內，全球流動遊戲下載量為97億次，按年微升1.9%。其中，App Store手遊下載量為22億次，按年減少9%，主要受累於中國政府一度凍結遊戲審批。Google Play手遊下載量則為75億次，按年升4.5%。



全球手遊首季收入榜前10位中，有八款遊戲來自亞洲，包括騰訊控股(00700)旗下的《王者榮耀》和《絕地求生》，前者更蟬聯收入榜首，後者則擠下Epic Games的《堡壘之夜》而排名第十。



值得一提的是，戰術競技手遊在全球的熱度不斷攀升，在首季全球手遊下載量頭十位中便佔了兩席，分別是位列第二的《絕地求生》和第三的Garena《Free Fire》。



至於全球流動用戶在App Store和Google Play應用程式的消費總額，今年首季達195億美元，按年升16.9%。當中App Store收入達124億美元，按年升15%，並佔了消費總額的64%。



不過，來自App Store的首季安裝量為74億次，按年減4.7%，主因是中國iOS市場下載量按年減少21%，其他地區則微升3.6%。

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