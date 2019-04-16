美股收市：道指跌27點　中美會談仍存不確定性

投資者擔心美企首季業績會影響股市走勢，加上中美貿易談判持續進行，美國股市周一微跌。道指收報26,384點，跌27點或0.1%；標指收報2,905點，跌1點或0.06%；納指收報7,976點，跌8點或0.1%。



中美會談持續進行，但可能仍處於膠着狀態。外媒報道，美國總統特朗普表示，「無論(中美會談)結果如何，我們還是會在一種方式取得勝利，我們要麼通過達成協議獲勝，要麼通過不達成協議而勝出。」



另一方面，美企業績續惹關注。FactSet統計顯示，分析員除了之前預測美企盈利首季倒退4.6%外，目前進一步估計第二季盈利再跌0.4%，連續兩季向下，即所謂的盈利衰退。分析員又估計，四個行業在第二季盈利下滑，以科技及原材料業表現最差，料分別跌9.3%和4.3%。



Capital Innovations投資總監昂德希爾指出，美國及全球經濟增長周期步向結束，而周期末段往往出現增長轉弱、信貸收緊及盈利減弱的特徵，下一階段將是經濟收縮或衰退。



個股方面，高盛首季盈利倒退21%至22.5億美元，仍好過預期，惟股價全日跌3.82%。花旗上季純利增2%，亦較市場預期理想，股價全日大致持平。



大型科技股表現反覆，蘋果公司全日升0.18%；Netflix、亞馬遜分別下跌0.65%和0.1%。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

