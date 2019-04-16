美國財長：聯儲局保持獨立對全球至關重要

美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)周一接受外媒訪問時表示，美國聯儲局的獨立性對於全球來說至關重要，但他拒絕評論總統特朗普近期對聯儲局的批評。



特朗普於上周日再度炮轟聯儲局，指「如果聯儲局已適當地做好它的工作，那麼股市就會升多5,000至10,000點(意指「道指」)，國內生產總值(GDP)增長將會超過4%，而不是3%......並且幾乎沒有通脹。量化緊縮是殺手，做法應該完全相反！」



對於特朗普上述言論，姆紐欽說，在他擔任秘書的過程中，不宜作出任何評論。他續指，聯儲局維持獨立，是全球都希望看見的；同時，美元作為儲備貨幣是非常重要的。



事實上，美元是全球央行的主要儲備貨幣之一，其對美國經濟及貿易優勢均帶來關鍵的作用，而這亦鞏固美國以外的投資者對購買美國國債的信心，令美國政府高達22萬億美元的負債規模取得更多融資支持。



在過去一年，特朗普多次批評聯儲局，是股市去年調整的原因之一；期內聯儲局的貨幣決定亦有一些轉變，最新預期今年不會再加息。



然而，特朗普變得更進取，直言聯儲局應該減息來刺激經濟，而他亦委任了Herman Cain及Stephen Moore成為聯儲局理事，目前尚待國會通過。

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