【唔怕腳軟】券商睇好騰訊續發威 皆因...

騰訊控股(00700)再獲券商發表報告唱好，當中有大行目標價最高睇453元，其股價周一(4月15日)再度直撲400元關，一度漲1.17%，高見398.4元，可惜高位缺乏承接，結果以全日最低位388.2元收市，跌5.6元。雖然「股王」騰訊股價腳軟，但證券界仍一致看好，認為其關鍵在於旗下手遊審批有何新進展。



摩根士丹利指出，內地恢復審批進口手機遊戲，騰訊為其中一個最受惠者，市場最大爭議是騰訊旗下《絕地求生》射擊遊戲能否獲批出牌照及變現，該行就此作出三個不同情景分析。其中，「最牛」情景料有40%機率出現，即預期《絕地求生》可於下半年獲批及變現，並躋身內地熱門手遊榜三甲位置，該公司其他主要遊戲如《劍網3：指尖江湖》及《荒野亂鬥》等反應較預期佳，令騰訊有三至四款手遊居於內地手遊榜首五位。



若上述情景屬實，騰訊今、明兩年手遊收入可按年增長24%及20%，每股盈利料有7%上調空間，股價料可見436元，較現水平有逾12%上升潛力。



大摩續指，「最熊」情景則料《絕地求生》不獲批准之餘，其他手遊亦延遲推出，屆時騰訊每股盈利預測或下調8%，股價低見325元，即較周一急瀉逾16%。



花旗認為，騰訊續受惠內地數碼工業升級，於社交通訊及支付服務上將可尋獲新的增長，而且其於手遊及廣告業務增長方面擁有強勁的執行能力，將騰訊目標價由430元調高至453元。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，騰訊於400元關阻力仍大，但在375元料有支持。內地恢復審批遊戲，騰訊中線營運將改善，料整固後再向上衝機會大。



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