新絲路文旅要求終止可變動權益實體合約

新絲路文旅(00472)公布，有關派生之控股股東因其業務(其業務與集團並無關連)涉嫌非法吸收公眾存款而於中國被相關機構採取強制措施，公司已於上周一(8日)行使與派生於2017年10月13日訂立的買賣協議下的權利，向派生發送通知終止可變動權益實體合約及註銷被托管之代價股份。



公司於2017年公布，計劃斥資14.11億港元收購目標公司深圳市你我金融信息服務股份全部股權，公司將以每股1.3元，向賣方及目標公司其餘股東配發10.86億股代價股份支付。



根據買賣協議，公司可全權要求派生，同時派生應放棄其(或其代名人)所持有10.86億股代價股份，並交予公司註銷；或向公司以現金支付約 14.11億元的代價。代價股份(包括完成該買賣協議後宣派的所有股息及分派)按該買賣協議所載現受托管代理托管。



該股自上周二(9日)起停牌，並將繼續停牌，以待刊發有關終止可變動權益實體合約及註銷代價股份之公告。



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