CWT INT'L貸款違約　抵押資產或被接管

海航旗下CWT INT'L(00521)公布，公司未能向貸款人支付根據融資協議到期及應付的應計利息及若干費用合計約6,300萬港元。由於融資協議已發生違約，貸款人已向公司發出要求支付逾期款項的通知書，並表示本金為14億元的所有貸款連同應計利息以及根據融資協議應計或未償還的所有其他款項應立即到期應付。



貸款人進一步表示，若於4月17日上午9時正前未能償還所欠金額，將執行抵押權並將取得所有已抵押資產的管有權，毋須另行通知公司，並將就所有已抵押資產指派一名接管人及經理人。該抵押品包括集團於CWT Pte. Limited的全部股權，該公司持有集團物流服務、商品貿易、工程服務及金融服務業務分部的實體組、位於英國及美國的投資物業，以及位於中國的高爾夫球場，該等抵押品合共佔集團總資產的極大部分。



融資協議下的違約已觸發某貸款人向公司一間全資附屬公司授予的有期貸款融資下的交叉違約。截至公告日期，該貸款融資項下未償還款項總額約7.66億元。根據融資協議，相關貸款方如對集團持有CWT Pte.相關的控股公司的股權採取執法行動，集團的業務將受到相當的影響，及出售此等股權將導致CWT Pte.的控制權產生變化，這將可能導致CWT Pte.及其附屬公司違反其若干貸款融資中的立約契諾，並導致該貸款融資的交叉違約。



公司一直積極與相關貸款人磋商，以研究及落實償還融資協議下應付款項的其他安排。儘管以上所述，公司確認集團總資產價值超過上述未償還貸款及相關金額的總和。如3月27日的業績公告所述，截至2018年底集團的總資產值及資產淨值分別為約246.04億元及53.14億元。另外，集團目前基本業務在重大方面維持不變。



應公司要求，公司股份由4月10日下午短暫停牌，並將一直暫停買賣，直至進一步刊發有關上述事宜更新的內幕消息公告為止。



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