金斯瑞生物科技披露骨髓瘤藥品研究進展

金斯瑞生物科技(01548)公布，美國國家科學院院刊上發布了分別於上海瑞金醫院、上海長征醫院和江蘇省人民醫院進行的Legend-21/2期開放標籤研究(Legend-2研究)的17名患者的新臨床資料。



該臨床數據顯示在研的LCAR-B38M靶向B細胞成熟抗原(BCMA)的嵌合抗原受體T細胞(CAR-T)治療在患有晚期復發或難治性(R/R)多發性骨髓瘤的患者身上顯示深度和持久的緩解，其安全性可控且在可耐受的範圍內。



共有74名患者參加了LEGEND-2研究，該研究的患者在進行淋巴清除化療後接受靜脈回輸LCAR-B38M治療。截至2018年10月20日，在17名可評估患者中，總緩解率為88.2%，其中13名患者達到嚴格完全緩解(sCR)，2名患者達到非常好的部分緩解(VGPR)，1名患者無緩解。在中位隨訪時間為14個月時，8例患者(47.1%)維持在sCR或VGPR。6個月無進展生存率為82.4%，12個月無進展生存率為52.9%，12個月的總生存率為82.3%。不良事件包括細胞因子釋放綜合症(CRS)(100%)，血細胞減少(82.4%)，感染(52.9%)和2級或3級肝功能異常(52.9%)。6名患者(35.3%)經歷3級CRS，1名因嚴重CRS和腫瘤溶解綜合症而死亡。



在中國，於藥物評估中心註冊的2期確證性臨床試驗(CTR20181007，NCT03758417)(CARTIFAN-1)目前正招募患者，以進一步評估LCAR-B38M治療晚期R/R多發性骨髓瘤患者的效果。



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