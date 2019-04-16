【市前重點睇】道指收跌27點　布油一度逼72美元

●美匯指數反覆企96.9，離岸人民幣(CNH)企6.705，港匯企7.840，圓匯於112關口爭持，歐元跌至1.130，英鎊於1.309水平上落。金價回落至1,288美元。布油高見71.87美元，最新企71.1美元，紐油企63.5美元。道指期貨窄幅上落。



●中國據悉考慮取消對美國農產品懲罰性關稅、轉而向其他商品徵收；從而令特朗普政府在2020年大選前，可以宣稱中美最終達成的貿易協議令美國農戶受惠。



●歐盟周一同意開始與美國進行貿易談判，以期取消工業品關稅。歐盟貿易專員Malmstrom表示，決心9月初之前達成協議。



●道指收報26,384點，跌27點；標指收報2,905點，跌1點；納指收報7,976點，跌8點。 https://bit.ly/2DhB3dM



-高盛首季盈利倒退21%至22.5億美元，收跌3.8%。



●港股ADR指數收報29,699點，跌110點。



●美國10年期國債孳息率跌1.08點子，報2.5543厘。



●美國財政部長姆紐欽表示，聯儲局的獨立性對於全球來說至關重要。



-芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，聯儲局在實現充分就業的目標上一直都是成功的，但他對該局的通脹目標卻感到擔憂。



●中國2月增持美國國債42億美元，至總持倉1.1309萬億美元，為連續3個月增持，繼續是美國最大海外債主。



●紐約5月期油收報每桶63.4美元，跌49美仙或0.77%；布蘭特6月期油收報每桶71.18美元，跌37美仙或0.52%。



●紐約6月期金收報每安士1,291.3美元，跌3.9美元或0.3%，創3月28日以來收市新低。



●英國富時100指數收報7,436點，跌少於1點；法國CAC指數收報5,508點，升6點或0.11%；德國DAX指數收報12,020點，升20點或0.17%。



●德國監管層明確表態：華為可以參與德國5G網絡競爭。



●任正非稱華為對向蘋果公司等競爭對手出售5G晶片持開放態度。



●中國銀保監會已要求北京銀保監局對梅賽德斯-賓士汽車金融有限公司是否存在通過經銷商違規收取金融服務費等問題開展調查。



●富士康稱，郭台銘將辭任鴻海集團董事長消息不實，只是希望退居二線。



●傳德意志銀行認為合併將導致17億美元的收入損失。



●意大利裕信銀行同意就伊朗制裁問題支付13億美元的和解金，是有史以來和解金額最大的美國制裁相關案件之一。



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