突破美國經濟封鎖？據報委內瑞拉賣出4億美元黃金

外電引述消息人士透露，儘管來自國際社會的資產凍結壓力愈來愈大，但委內瑞拉還是賣出了大約4億美元黃金；相當於近9噸黃金，而同時央行總體儲備規模下降。委內瑞拉央行數據顯示，央行儲備總額在4月12日降至86億美元，其中約51億美元是黃金。



此次出售黃金可能意味委內瑞拉總統馬杜羅找到了繞開經濟封鎖的方法。



與此同時，獲歐美支持、由12個美洲國家組成的利馬集團點名中國、俄羅斯和土耳其支持馬杜羅政權，並敦促國際社會繼續制裁委內瑞拉政府。



美國國務卿蓬佩奧上周五(12日)展開訪問拉丁美洲四國之旅，在智利期間他批評中國干預委內瑞拉的政治危機。美國副總統彭斯上周三在聯合國安理會上表明華府決心令馬杜羅政權倒台，並要求中國及俄羅斯不要阻撓。



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