【股民熱話】買股收息好過揸樓收租？快睇高息股精選！

香港樓價不斷上升，買樓要拿一大舊錢上會，而且租金回報率普遍得2至3厘，加上政府種種「辣招」令買賣稅費上升，二手流動性又欠佳，有錢都係買股票乾手淨腳！



舉個例，手持300萬現金，若按買二手樓手持三成首期在手計，可以買層1,000萬樓收租。問題係如今申請按揭要通過收入與供款能力壓力測試，加上二手估價各銀行有別，連埋其他費用，冇揸四、五成首期喺手，都咪笠亂簽臨時買賣合約！更何況一層1,000萬樓，視乎地區，分分鐘只係收兩萬幾蚊租，扣埋物業稅雜費，回報率3厘都冇，要沽貨，二手樓又唔係話放就放到，都幾多考慮。



手持同一筆錢，以現時藍籌股之中，都有近三成股份息率超過4厘，選擇不缺，勝在流通性遠較物業高，加上如今中、美都傾向放水挺經濟，有利資產價格表現。在低息環境之下，港股現水平機會仍多，投資實力股博財息兼收，買賣亦方便，吸引力實在不比「磚頭」差！



觀附表20隻藍籌股息率，6隻中港兩地的銀行股股息介乎3.7厘至5.9厘，加上每手幾千至兩萬多元任君選擇，入場門檻唔高，穩陣食息有選擇。其中滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)都是香港主要銀行，香港人熟悉的品牌，唔會覺得陌生。至於恒基地產(00012)及香港中華煤氣(00003)，表面上息率分別係3.6厘及1.8厘，但同樣另外10送1紅股，已成為不少散戶的收息至愛。



東方產經專欄作者帥哥



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