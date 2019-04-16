亞洲股市：日股靠穩　DoCoMo漲逾3%

亞洲主要股市個別發展，日本日經225指數最新升64點或0.29%，報22,233點。



日本政府施壓下，電訊商NTT DoCoMo率先落實將手機服務費劈價最多40%，1GB用量的基本計劃月費減價40%至2,000日圓，3人家庭計劃月費由17,140日圓削至10,940日圓；股價升逾3%。



其餘兩大電訊商KDDI及軟銀股份(Softbank Corp)料跟隨減價，股價分別升逾5%及1%。



南韓首爾綜合指數則跌2點或0.09%，報2,240點。三星電子持平，旗下摺屏手機周一(15日)接受預訂，月底開售。



傳SK Group、樂天及Shinsegae對Kumho Group擬出售韓亞航空的控股權的交易感興趣。SK Networks飆1成，惟公司其後澄清無意收購韓亞股份；韓亞航空續漲23%。



澳洲悉尼普通股指數升9點或0.15%，報6,357點。AGL能源公司升0.99%，公司宣布將於澳洲南部開發水電儲能項目。



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