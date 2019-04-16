【空軍透視】淡友進取　大市高處不勝寒？

內地經濟數據好過預期，惟市場繼續續關注中美貿易談判，港股周一(15日)創出10個月高位後掉頭回落，恒指收市僅跌99點睇落唔算多，但指數以全日低位的29,810點收市，較即市高位的30,280點更挫470點，市況明顯轉弱。



值得留意的是，周一主板成交回落至千億元水平，惟大市沽空金額卻高達186.5億元，沽空比率按日增2.54個百分點至16.96%，為1月2日以來新高。



其中指數ETF成為「空軍」做淡目標，盈富基金(02800)沽空金額達22.9億元居首，佔其整體的成交79.3%。安碩A50(02823)及華夏滬深三百(03188)沽空金額亦分別達19.6億元及11.3億元，沽空比率各達67.8%及64%。



事實上，港股已升至去年2至6月蟹貨密集區約30,300至32,000點區間，再上動力不大。另外，恒指上日上方熊證重貨區約在30,200至30,299點已殺得七七八八，大戶欠缺屠熊誘因，難怪「空軍」表現咁進取，大市周一升勢亦未能持續。投資者現階段不妨先行沽貨，靜觀其變再謀定後動。

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