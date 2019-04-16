【即市分析】睇實牛熊街貨測後市方向…

東方產經專欄作者HS哥：港股在30,000點邊現爭持，暫時回吐壓力還不算太大，但向上就繼續有力量在壓頂，似乎係要吸引散戶落注賭後市爆邊，等個彩池都咁上吓先至嚟料。見上周五(12日)恒指熊證街貨重貨區30,200至30,299點的街貨相等於1,778張期指，按日增加逾300張指期，誰知周一(15日)恒指就先抽上去30,280點先至掉頭，恒指熊仔被打靶都冇仇報。



未來數天，不妨密切留意恒指牛熊證街貨變化。理論上，恒指繼續在30,000點邊徘徊唔上唔落，周五復活節長假在即，大市交投開始縮減，相信在散戶眼中還是偏向以熊仔部署作主導。若未來一、兩天指數繼續偏軟，恒指熊證在30,300至30,600點街貨明顯增加，長假後恒指再來次屠熊的可能性還是不能排除。至於恒指牛證街貨，暫時兩個重貨區分別在29,500至29,599及29,000至29,100點，可作為市況回吐的支持位參考。

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