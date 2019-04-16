歐洲央行熱門接班人︰負利率整體影響是積極的

歐洲央行管理委員會委員、法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)周一(15日)在紐約表示，目前看實施負利率仍然利大於弊。



他稱，在定期評估框架內，應該研究非常規政策對銀行的所有影響。負利率的確降低了銀行淨利差，但也有積極的影響。這種疊加的影響可能隨着時間的推移而變化，因此必須重新評估非常規貨幣政策的綜合效應。



德加洛是歐洲央行行長德拉吉10月底退任後的熱門接班人選之一。



歐洲央行已將存款利率保持在零以下近5年。早前，歐洲央行另外2名管委、歐洲央行首席經濟學家Peter Praet和德國央行行長魏德曼表示，對負利率政策進行評估持開放態度。



德加洛又對歐元區經濟持樂觀態度，重申今年稍後經濟增長將反彈的預測。他稱，歐洲央行顯然下定決心在必要時維持充足的貨幣寬鬆度，以使通脹回到略低於2%目標。而今年歐元區通脹將放緩，然後將逐漸恢復。



歐洲央行管理委員會將在6月舉行下一次會議，屆時並將提出新的預測。



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