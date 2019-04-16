港股偏軟　騰訊低見385　舜宇挫4%

A股全線向下，港股跌過百點，恒生指數低見29,665點，暫於29,700水平上落。國企指數偏軟，主板成交近300億港元。



手機設備及汽車股有回吐壓力，舜宇光學及長城汽車跌逾4%，是表現最差藍籌及國指成分股。吉利汽車、瑞聲科技及廣汽集團跌2.7%至3.8%。



重磅股偏軟拖低大市，騰訊回軟，股價一度倒跌0.8%，低見385港元。滙豐控股、建設銀行、工商銀行及友邦保險跌0.1%至0.2%；中國移動跌0.6%。





【09:21】重磅股牛皮 內需醫藥做好

道指期貨靠穩，港股開市跌56點，恒生指數報29,754點；國企指數低開15點，報11,616點。



重磅股窄幅上落，滙豐控股及建設銀行低開0.4%，合共拖低恒指23點。騰訊高開0.4%報390元，抵銷恒指14點跌幅；友邦保險平開；中國移動及中國平安偏軟。



內需及醫藥股做好，中國旺旺高開1.7%，是表現最佳藍籌；萬洲國際及蒙牛乳業高開0.5%及0.3%。中國生物製藥及石藥集團高開0.7%及0.5%。



其他藍籌個別發展，恒隆地產及創科實業低開近1.4%表現最差；銀河娛樂低開1.3%緊隨其後。

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