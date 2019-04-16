內地3月四大一線城市新盤售價　廣州跑贏

國家統計局公布3月份70個大中城市商品住宅銷售價數據。四大一線城市新建商品住宅銷售價格中，按年及按月計，廣州升幅皆為最大。(附圖)



至於四大一線城市二手住宅銷售價格，北京按月升0.4%，按年跌0.1%；上海按月升0.3%，按年跌1.6%；廣州按月跌0.5%，按年升0.9%；深圳按月升0.7%，按年升2.9%。



統計局城市司高級統計師劉建偉表示，按年計，3月份一線城市新建商品住宅銷售價格上漲4.2%；二手住宅銷售價格升0.5%。二線城市新建商品住宅銷售價格上漲12.2%；二手住宅銷售價格升8.2%。三線城市新建商品住宅銷售價格上漲11.4%；二手住宅銷售價格升8.4%。



外電按數據測算，3月70個大中城市新建住宅銷售價格按年上升10.6%；按月上升0.6%。

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