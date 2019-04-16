【即市分析】若中美貿談報佳音　有人歡喜有人愁…

眨眼又到4月中旬，與中美貿易談判公布結果的時間應該愈來愈近。從中美政治和經濟環境可以推斷，雙方都有誠意達成貿易協議，所以市場對於貿談結果偏向持有樂觀態度。自今年1月中美展開貿易談判至今，中、港股市已累積可觀升幅，唔少受惠股都經已大幅炒上，咁到底貿易談判消息正面的話，仲有冇板塊值得一博的呢？



答案係有，就係金融股。事緣美國一直抨擊中國的金融業改革開放度不足，相信今次中美貿談其中一個重要範疇，必然是要求中國加大開放金融市場的力度。從中國A股獲國際指數公司納入指數系列，以及外資不斷流入A股可見，市場對此確有一番期待。



如是者，受惠內地金融業開放有那些個股？滙豐控股(00005)、恒生銀行(00011)、友邦保險(01299)都可以是受惠者。事實上，隨着內地居民收入提升，在金融領域，無論是投資、保險、金融消費、企業融資等，都充滿着商業機會，這些在香港市場有成功經驗的金融股，未來有望迎來更大的發展空間。



但當然，有人歡迎有人愁。外來准入放寬，一直受國策保護的內銀股，將面臨更大的外來競爭，尤其是內銀股因國資背景，好多時要背負政策任務，股東回報反而係次要，咁就足以給比下去，故見呢幾個月升市，內銀股表現落後，唔係冇原因。至於為何內銀股可跑贏內銀股，皆因內險股的投資收益可受惠於A股市場做好，所以話資金流向就是熟好熟淡的最好說明。



至於其他潛在受益股，如受惠美國豬肉產品將廣開內地市場銷路的萬洲國際(00288)，股價經已升咗唔少，要提防短線會唔會藉口好消息出貨，乘機震倉。



此外，內地汽車股將面對更大的外來競爭，但多咗外國品牌車廠全面進軍內地市場，反而可為汽車4S股將來商機，皆因外資始終不太懂直接面對內地消費者，要靠本地企業做嚮導，再結合未來5G與新能源汽車業的快速發展將為汽車4S行業衍生更多商機，屆時汽車4S股有望發揮優勢，中長線值得睇位部署，個股可留意中升控股(00881)和諧汽車(03836)及永達汽車(03669)等(汽車售服板塊表現：https://bit.ly/2yauBS7 )。



東方產經專欄作者股博士



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