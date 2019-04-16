新股專輯：禪遊科技料每季可有3至5款遊戲上市

內地手遊開商及營運商禪遊科技(02660)周二(16日)首掛，開報1.49港元，較招股價1.23元高21.13%。



該公司董事長兼首席執行官葉升表示，公司以棋牌類遊戲為主，而有關類別的用戶生命較長，用戶基礎良好，目前註冊用戶數量為4.42億人，平均每月付費用戶(MAU)112萬人。



他指，公司旗下遊戲包括休閒類遊戲，如消除類、文字類，相信日後相關類別的佔比將逐步提升；而自遊戲版號重批後，所獲取的兩個版號均是休閒類遊戲。目前總共有57款遊戲已有版號，公司現時遊戲儲備充足，料每季可有3至5款遊戲上市。



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