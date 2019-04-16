傳豐田汽車向奇點出售電動汽車技術

外電報道，豐田汽車同意向中國電動汽車初創企業奇點汽車出售電動汽車技術，為雙方的首宗交易，奇點將因而獲得使用豐田eQ電動汽車設計的許可，有望加快其迷你電動汽車開發。



透過有關交易，豐田將享有優先購買奇點汽車獲得的「綠色汽車積分」的權利。據中國新全電動和插電式混合動力汽車配額制度，奇點汽車將獲得有關積分。



交易最快於周二在上海車展宣布，奇點並將在車展推出一款基於eQ的概念車。



奇點汽車成立於2014年，由英特爾和日本貿易公司伊藤忠商事支持，是中國50家電動車初創企業之一。該公司計劃今年銷售其首款自主研發的電池電動車iS6。



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