公司已將生產線搬到印度　台灣郭台銘首次確認有意參選總統

外電報道，台灣鴻海集團董事長郭台銘周二(16日)上午在台北一個論壇上表示，這兩天會決定是否參加來年台灣的總統大選，若決定參選，將會加入國民黨的初選。



他表示希望盡快做決定。這是他首次對外確認有意參選。

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與此同時，郭台銘計劃退出公司的日常營運，退居二線、專注於更廣泛的戰略部署。他的特別助理Louis Woo表示，郭不會辭職或放棄董事長職位。



另外，集團今年將在印度量產iPhone。公司已經將生產線搬到印度，將在該地的智能手機業發揮非常重要的作用。公司以往一直在印度班加羅爾的工廠生產舊款iPhone，但現已拓展至較新型號機型，並準備在印度開始試生產最新款iPhone，然後在印度南部城市欽奈郊區的工廠全面量產。



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