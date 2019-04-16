港股格局：陳炳強料30000關徘徊

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強認為，環球央行維持寬鬆貨幣政策、中美兩個經濟數據穩定，加上憧憬兩國即將就貿易問題達成共識，均利好港股表現，帶動大市周一(15日)衝高，惟升勢未能持續，預期現時大市短期將稍作調整，消化早前超買的情況，於29,000點至30,000點水平徘徊。



至於中國建材(03323)發盈喜，陳認為水泥價格上升、內地推基建維持經濟及內房政策短期可略為鬆綁等，均利好集團盈利表現，惟股價高位見回吐，顯示技術調整已開始，建議投資者待回至7元水平再追入。



另外，多家內地險企公布首3個月經營狀況，股價表現強勢，其中新華保險(01336)走勢相較同業更前。陳認為若A股繼續向上，對內險股屬強心針，即使短期略作調整，亦可期待。不過，他提醒大多內險股已屬超買，股價或需待調整後才有機會再衝高，建議投資者待略作回調後始再追入。



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