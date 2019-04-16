【即市分析】大行看淡　舜宇難有運行？

東方產經專欄作者帥哥：早前受惠大市及板塊氣氛好轉，加上舜宇光學(02382)上月手機鏡頭出貨量按年增41.7%，刺激其股價一度升穿「紅底價」，高位曾見109.6元，惟其後受阻回落，更連跌4個交易日，即市曾低見96.35元。



事實上，其股價由年初低位58.55元已累升近9成，似乎已一定程度反映行業復甦的憧憬，近期多間大行開始轉軚看淡。其中摩根士丹利估計舜宇首季相關業務毛利率復甦有限，展望下半年，亦對其旗下鏡頭模組毛利率持審慎態度，維持對其「與大市同步」投資評級及目標價80元，相信市場對其復甦預期已反映在股價之上。



至於海通國際估計，舜宇旗下手機鏡頭業務競爭將會加劇，同業大立光(03008.TW)主導高端手機鏡頭市場，而歐菲光(002456.SZ)及瑞聲科技(02018) 在中低端手機鏡頭市場市佔率提升，將會損害其市佔率及毛利率表現，故將其評級由「中性」降至「沽出」，將目標價由78元降至77元。



另外，中國信通院數據亦顯示，上月內地手機市場總體出貨量按年下降6%，首季亦按年跌11.9%，反映智能手機市場仍然疲弱，相關供應鏈行業基本面未見明顯改善。



走勢上，舜宇日前一度升穿250日線阻力後掉頭向下，並已失守10日及20日線，技術走勢轉差，後市有機會先行考驗橫行底部支持約90元水平，不妨先作觀望該水平承接再作部署。

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