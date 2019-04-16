WeLab：料虛擬銀行9個月內上線　研究新產品

WeLab Digital成第4間機構獲發虛擬銀行牌照，WeLab資深顧問陳家強表示，公司文化及「DNA」中包含創新理念，現時正廣招人手，冀為香港市民提供「生活所需」服務，隨持續展開業務，會積極尋找合作夥伴。



他指出，金融科技持續演變，虛擬銀行僅為一個開始，存貸零售服務為其中重要業務之一，同時會研究不同新產品，預計未來6至9個月內上線，並推出首批服務。



中銀香港(02388)牽頭的財團亦獲發牌照，該行虛擬銀行籌備組組長王瀾表示，會滿足監管的電子銀行風險及科技風險要求，並採用香港銀行業最高等級安全標準，在虛擬銀行服務上，該行部署先進的防止網絡攻擊工具，確保產品及系統於安全狀態。



另外，渣打銀行(香港)董事總經理、大中華及北亞地區個人金融業務總裁Samir Subberwal表示，虛擬銀行需要與日常的數碼生活結合，達至個人化，坦言過去在技術開發方面，已投入了大量資源，在新的虛擬銀行平台上，可使用原有的完善技術，因而並不需要龐大的預付成本(upfront cost)，冀新的商業模式，未來可覆蓋香港以外的其他市場。



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