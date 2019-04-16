花旗報告：香港千萬富翁人數創紀錄新高

花旗銀行公布2018年香港千萬富翁調查報告，香港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁，達至破紀錄新高，共有51.1萬人，其中6.9萬人擁有1,000萬元或以上流動資產。



與2017年相比，更多千萬富翁參與不同的投資產品，於過去3個月沒持有任何投資產品的不活躍投資者，由2017年的9%遞減至2%。



至於千萬富翁的資產組合中，固定資產的價值比重有所增加。



雖然千萬富翁普遍看淡樓市，但相比2017年有更多人對於購置物業抱持觀望態度。



有關置業選擇，千萬富翁中有興趣購入海外物業的人數，為有興趣購入香港或內地物業人數的兩倍。



另外，年輕至中年的千萬富翁面對數碼化趨勢表現出更高的適應力。他們在日常生活中抱持更多數碼習慣；意識到數碼化的好處；對數碼化抱持正面的心態。



至於超過三分二的千萬富翁將數碼化元素融入5個生活範疇中的4個或以上，數碼化生活滲透率達68%。



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