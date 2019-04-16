人民幣Hibor：隔夜息跌至2.2厘 CNH企6.71
2019年04月16日 11:56
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.22厘；1、2星期及1至3個月拆息報2.46至3.03厘，6及12個月拆息分別為3.21及3.49厘。
16/4/2019
隔夜 2.22048厘
1星期 2.46267厘
2星期 2.64000厘
1個月 2.80833厘
2個月 2.91233厘
3個月 3.03200厘
6個月 3.21733厘
12個月 3.49833厘
15/4/2019
隔夜 2.45256厘
1星期 2.54050厘
2星期 2.69017厘
1個月 2.83317厘
2個月 2.97817厘
3個月 3.04700厘
6個月 3.23950厘
12個月 3.51600厘
離岸人民幣(CNH)兌每美元於6.7054至6.7145上落，最新報6.7106；在岸人民幣(CNY)徘徊於6.7054至6.7155，最新報6.7096。
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