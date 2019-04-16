【午市重點睇】金價回落　布油回至70.9美元

2019年04月16日 12:02
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    ●美匯指數在亞洲市一度觸及97.01，最新企96.9；圓匯111.9反覆；歐元兌美元企1.130；英鎊報1.309。港匯報7.840。在岸、離岸人民幣在6.71水平。金價回落至1,284美元，布油反覆回落至70.9美元，紐油企63.2美元。道指期貨向好。

    ●港股反覆，恒生指數半日升188點或0.63%，報29,999點，內銀內險力撐。https://bit.ly/2ZdLgkZ
    -比速科技再飆5成，向大股東購工業大麻業務。
    -中糧肉食急挫9%，傳機構投資者減持。
    -新股專輯：禪遊科技料每季可有3至5款遊戲上市。
    -三愛健康集團折讓16%配股，淨籌6,820萬元。

    ●【即市分析】
    -若中美貿談報佳音，有人歡喜有人愁…https://bit.ly/2GoOoTz
    -睇實牛熊街貨測後市方向…https://bit.ly/2Imtqam
    -【空軍透視】淡友進取，大市高處不勝寒？https://bit.ly/2DfMsuW
    -【唔怕腳軟】券商睇好騰訊續發威，皆因...https://bit.ly/2IF43j4

    ●A股快報：滬綜指重上3,200點，銀行股強勢。https://bit.ly/2UE3gGv

    ●亞洲股市：日股中段續漲。https://bit.ly/2DdZf0M

    ●內地3月四大一線城市新盤售價，廣州跑贏。https://bit.ly/2GouPuz

    ●人民幣速遞：中間價升15點子，連升兩日；CNH企6.71。

    ●港元隔夜拆息升至2.12厘；與市民供樓相關的1個月期拆息升至2.13厘。

    ●人行逆回購400億人民幣，今日無逆回購到期。此前，公開市場連續18個交易日無進行逆回購操作。

    ●鴻海已將生產線搬到印度，台灣郭台銘首次確認有意參選總統。https://bit.ly/2GrmNkV

    ●華為在全球獲得了40份5G商用合約。

    ●歐洲央行熱門接班人︰負利率整體影響是積極的。https://bit.ly/2UD86E7

    ●突破美國經濟封鎖？據報委內瑞拉賣出4億美元黃金。

    ●傳豐田汽車向中國電動汽車初創企業奇點出售電動汽車技術。

    ●澳洲央行會議紀錄顯示央行討論了需要實施降息幾種場景。委員會認為通脹可能在一段時間內維持低迷，近期沒有調整利率的強烈理由。如果通脹率維持低位且失業率上升，降息將是適宜的。

    ●日本央行行長黑田東彥：希望通脹回升的同時，經濟中的其他要素也有改善。

    ●新西蘭央行行長Adrian Orr：當前仍存在貨幣政策寬鬆傾向。

    ●國資委：中央企業3月份利潤按年增長10.8%；另外，第4批企業超過100戶推進重點領域混合所有制改革。

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