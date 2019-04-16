樓價UPDATES：租客948萬元進駐恒順園特色戶

樓市暢旺，用家紛紛入市。屯門租客買樓做業主，斥948萬港元買入恒順園特色戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈2座低層H室，實用面積398方呎，一房間隔，以1.85萬元租出，實用呎租46.5元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●將軍澳日出康城緻藍天3座低層右翼A室，實用面積794方呎，三房間隔，以1,138萬元獲承接，實用呎價14,332元。



●奧運站柏景灣9座高層C室，實用面積864方呎，三房間隔，望全海景，外籍家庭客以月租4.1萬元承租，實用呎租47.5元。



●長沙灣昇悅居5座低層F室，實用面積508方呎，兩房間隔，以848萬元易手，實用呎價16,693元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●青衣灝景灣1座中層D室，實用面積537方呎，兩房間隔，原叫價850萬元，近日提價30萬元至880萬元易手，加幅約為3.5%，實用呎價16,387元。



●馬鞍山銀湖．天峰2座高層B室，實用面積742方呎，三房間隔，議價後以1,250萬元易手，實用呎價16,846元。



●元朗錦綉花園荔枝南路雙號屋，實用面積1,035方呎，以1,300萬元沽出，實用呎價12,560元。



●西貢曉嵐閣1座中層A室，實用面積1,022方呎，三房間隔，議價後以1,330萬元成交，實用呎價13,014元。



●上水皇府山7座低層D室，實用面積505方呎，兩房間隔，以700萬元易手，實用呎價13,861元。



●東涌藍天海岸5座中層B室，實用面積874方呎，三房間隔，原叫價998萬元，議價至960萬元成交，實用呎價10,984元。



●屯門恒順園6座頂層複式單位，實用面積994方呎，三房間隔，成交價948萬元，實用呎價9,537元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/