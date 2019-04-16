彩客化學預期染料中間體價格今年穩中有升

染料、顏料中間體及農業中間體生產商彩客化學(01986)行政總裁兼主席戈弋在業績會上表示，染料中間體DSD酸價格去年大幅上升，公司該產品亦進行8次調價，價格由2018年初每噸約1.8萬元人民幣(下同)，增至年底的每噸4萬元，目前未見價格有回調迹象，預料該產品價格於2019年將會穩中有升。



他認為，隨中國政府加強對環境的監管，化工行業將繼續整合，淘汰不合規的化工企業，預料在合格邊緣的化工廠會面對很大的壓力，暫時未看到當局放寬監管，相信在供不應求下，整體化工產品價格有上漲空間。



在新能源汽車市場增長下，看好電池材料市場發展，去年電池材料佔整體產品0.2%，長遠而言，有關佔比會逐步提升。



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