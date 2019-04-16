【瑞通推介】碧桂園考驗10天線　博反彈購證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：美企首季業績和中美貿易談判續影響股市走勢，道指隔晚收報26,384點，跌27點或0.1%。



恒指周一(15日)創30,280點的10個月高位後倒跌，以全日低位29,810點收市，跌99點或0.33%，周二(16日)早段曾下跌過百點，下試29,700點水平。其好倉(牛證及認購權證)周一淨流入近800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾500萬元，反映投資者對後市各有看法。



截至3月底，內地M2按年增8.6%，好過市場預期，創逾1年新高；3月新增貸款1.69萬億元人民幣，同樣高於市場預期。不過港股周一高開低走，建設銀行7元關得而復失，周二早段重上7元關。周一有逾940萬元淨流入其好倉，為最多資金流入的相關資產，淡倉同日錄逾20萬元淨流出。



有旗下治療糖尿病藥物獲臨床許可的石藥集團，周一跑輸大市跌約1%，但暫仍守在主要平均線之上。股份周一早段續偏軟，回至約15.62元的10天線水平整固。周一有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日錄逾20萬元淨流出。



中國聯通將於下周二(23日)公布首季業績。另近日有傳聯通啟動大裁員，集團在官方微博發文否認相關傳聞。股份周一受制於10元，收跌逾1%，創1個月低，於50天線附近徘徊。周二早段靠穩，於9.7元水平之上徘徊。周一有逾80萬元淨流入其好倉，淡倉同日錄1萬元淨流出。



碧桂園延續近期反覆向上走勢，周一盤中見13.56元創1個月高，14日RSI處70以上的超買水平。股份周二早段跌近3%，失守13元，技術上正在考驗10天線(約12.8元)的支持力。周一有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉同日錄2萬元淨流入。



連日受制於67元的滙豐控股，周一亦有所突破，曾見67.8元創1個月高。周二早段則未見明顯方向，於67元附近橫行。集團管理層近日表示在可見將來會維持現時派息水平。另外，在美國上市的國際金融股陸續公布季績。周一分別有5萬和12萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

滙豐控股價內、中短期購證(24565)，行使價66.88元，2019年8月到期，實際槓桿12.2倍。輕微價外、中短期沽證(28318)，行使價60.88元，2019年9月到期，實際槓桿11.5倍。



建行貼價、中短期購證(28474)，行使價7.3元，2019年10月到期，實際槓桿9.5倍。輕微價外、中短期沽證(24569)，行使價6.28元，2019年8月到期，實際槓桿11.3倍。



聯通輕微價外、短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿11倍。



碧桂園貼價、中短期購證(25982)，行使價13.14元，2019年10月到期，實際槓桿4.8倍。



國壽輕微價外、中短期購證(28821)，行使價24.05元，2019年9月到期，實際槓桿7.7倍。輕微價外、中短期沽證(16636)，行使價18.66元，2019年9月到期，實際槓桿6.1倍。



鐵塔貼價、中短期購證(29653)，行使價2.18元，2019年9月到期，實際槓桿4.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

新上市恒指牛證(64102)，收回價29,210點，槓桿比率41.9倍。熊證(69803)，收回價30,290點，槓桿比率35倍。



建行牛證(68155)，收回價6.58元，槓桿比率17.7倍。熊證(63090)，收回價7.36元，槓桿比率8.7倍。



石藥牛證(62499)，收回價14.8元，槓桿比率8.5倍。



騰訊牛證(62454)，收回價375.2元，槓桿比率21.4倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率21倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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