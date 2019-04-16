伊朗呼籲歐洲盡快啟動特別結算機制　繞過美制裁

內地官媒引述伊朗媒體報道，伊朗呼籲歐洲盡快啟動特別結算機制，繞過美國制裁。伊朗外交部長扎里夫14日(周日)抱怨歐洲方面推進與伊朗的特別結算機制INSTEX速度「太慢」，呼籲歐洲國家盡快啟動。



扎里夫稱，為推動落實INSTEX結算機制，伊方需要設立相對應的機制，相關工作上周啟動。現在，歐洲人沒有藉口再拖延下去。



法國、德國和英國1月31日發表聯合聲明，宣布3國已經設立與伊朗貿易的專門機制，核心是INSTEX結算機制。據報，這一機制旨在保障歐洲國家與伊朗的合法貿易往來，是歐洲國家採取實際行動繼續落實伊核協議的重要舉措，用以繞過美國去年5月單方面退出伊核協議以後恢復的對伊朗制裁。



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