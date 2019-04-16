保監局：可扣稅延期年金暫有9款產品已面世

可提供扣稅優惠的延期年金已正式開賣，負責審批產品的保險業監管局執行董事許美瑩表示，經過一年努力後，暫有9款產品推出市場，政府需要動用公帑提高市民對年金產品的認識，形容過程「絕不簡單」。



她指出，認可的延期年金自4月1日開賣至今，暫有7家保險公司已參與計劃，最近再有多家保險公司向當局表示有興趣推出相關產品，更有部分公司已入紙申請產品審批，惟暫未能透露推出的確實日期。



延期年金為非常長期的保險產品，有多項細節必須注意。保監局副總監呂愈國指出，投保人應事先清楚了解自己是否有長期供款的能力或流動資金的需要。



至於產品比較方面，他指內部回報率(IRR)是核心比較指標，而回報率亦分為保證及非保證回報，保監局已要求該類的年金產品，必須提供最少50%的保證回報，以保障投保人的利益。



他又建議市民投保前，預先到保險公司的網頁查詢其年金產品過去以來的分紅實現率(fulfillment ratio)，即反映其投資回報與預期回報的比率，一般實現率高於100%以上為理想。若其分紅實現率未如理想，保監局會按當時大市情況，再向個別保險公司了解，要求它們設法提高產品的投資回報表現。



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