利東邨連環破頂　每呎9184元未補價公屋歷來最高

房委會資料，鴨脷洲公屋利東邨高層單位，實用面積490方呎，本月於未補價第二市場以450萬港元售出，呎價約9,184元，創全港未補價市場公屋呎價新高。而同屋苑另一個高層單位，上月以345萬元沽，實用面積381方呎計，呎價約9,055元，亦為同類市場次高紀錄。



據了解，再對上未補價公屋呎價最高紀錄，要追溯至2017年11月，當時長沙灣李鄭屋邨孝慈樓一個實用面積375方呎單位，以338萬元售出，呎價9,013元。



該會資料亦顯示，3月份第二市場公屋及居屋錄433宗成交，創2013年6月後新高，按月升1.28倍，而4月份暫錄44宗，較3月同期少34宗。



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