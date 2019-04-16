南豐啟德商業地王擬增酒店元素　提供73間客房

南豐發展於2017年以逾246億港元，破商業地地價紀錄投得的啟德第1F區2號地盤商業/酒店地，去年獲城市規劃委員會許可作純商業發展。發展商就該項目提出新申請，並加入酒店元素。



文件顯示，上述地盤位於沐元街，地盤面積約20.5萬方呎，擬議兩幢商業樓宇，其中主大樓樓高47層，包括4層地庫，較獲批方案削減1層。



此外，項目原方案提供約117.2萬方呎寫字樓樓面，新建議將約5.9萬方呎面積撥作酒店用途，提供73間客房，寫字樓部分減至約111.2萬方呎。零售地帶維持約70萬方呎，逾4萬方呎面積作公共交通交匯處用途，總樓面約191.2萬方呎不變。



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