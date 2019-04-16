新盤部署：海日灣II投資客望購入400萬以下單位

億京發展的大埔海日灣II首度開放示範單位予公眾參觀，高峰時期有逾百人排隊等候。



睇樓客王小姐表示，認為是次開價吸引，有意購入單位自住，早睇有留意同區的嘉熙及雲滙等。



至陳先生則指出，之前未有留意其他新盤，是次首次嘗試抽新盤，希望購入樓價400萬元以下單位作投資。



【15:02】億京發展的大埔海日灣II，昨日(15日)以貼市價首推295伙的價單，今日(16日)下午3時首度開放示範單位予公眾參觀，現場所見，有數十組睇樓客排隊等候參觀，亦有不少地產代理在場撈客，氣氛不俗。



價單顯示，入場單位之一為第6座1樓B室，實用面積243方呎，折實售價逾359.82萬元，折實呎價14,808元，為同區公布價單形式發售單位中最平。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/