彭博經濟學家：上調第2季中國GDP增長率至6.2%

彭博經濟亞洲首席經濟學家舒暢表示，今年首季中國經濟數字較去年下半年樂觀，尤其投資和消費都見好轉。所以該公司將第一季中國GDP按年增幅上調至6.1%，而將第二季GDP增長預測由6.1%上調至6.2%。



可是她續說，6.2%仍低於市場平均預測的6.3%，減個人稅使得內地零售穩定，可是中國產出的表現仍然疲軟，原因是外部需求持續偏弱。



她謂，內地投資穩定，主要由於基建支出的拉動。今年4月政府亦減企業的增值稅，對投資的成效如何，仍有待觀察。



可是內地目前的主要風險，她稱，是經濟增長仍然大部分由政府拉動，今年下半年經濟或會回升，然而後續的經濟增長，仍然要由私營或民營的公司去增加投資。然而目前私營企業的經營艱難，首先是業績大幅下滑，另外更重要是借不到錢，都令私人投資意欲少。



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